Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme: İşveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde flaş gelişme yaşandı. Kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etti. Ancak kamu işvereni ikinci ve sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde flaş gelişme yaşandı.
Kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etti.
Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16,67 oranında zam alacaktı.
Habertük'ün aktardığına göre kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.