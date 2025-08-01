Kamu işçisi toplu sözleşmesinde 'seyyanen' artışla orta yol aranıyor

Mehmet KAYA

ANKARA – Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmelerinin Çerçeve Protokol Görüşmelerinde 31 temmuz gecesi hareketlilik yaşandı. Grev ertelemesi ve işçi kesiminin eylem kararıyla başlayan günün akşamında, uzlaşma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile oluşturulan komisyon yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladı. İlerleyen saatlerde bir uzlaşı kapısı açıldı. İşçi tarafı sendikalara danışarak son noktayı koyacak ancak uzlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Zam ne olacak?

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre krize yol açan 2025 ikinci altı ay için artışlarda, oransal ve seyyanen zam formülüyle ara çözüm üretildi. İşçi tarafı 2025 ikinci altı ay için yüzde 16,67 teklif aldığını, işveren yani hükümet tarafı ise “yanlış yorumlandığı” gerekçesiyle yüzde 11 artış teklif ettiklerini açıklamıştı.

Ara formülde bu kriz noktası için “seyyanen artış” formülü geliştirildi. Buna göre, yüzde 11 oransal zammın yanında seyyanen yani tutar bazında bir artış olacak. Bu tutar üzerinde pazarlık devam ediyor, konfederasyonlar gün içinde sendikalarla görüşerek tavır belirleyecek. Seyyanen (herkese eşit tutarda) zam verilmesi, işveren tarafının yüksek ücretlerin oransal artışından kaynaklı maliyetini bir miktar aşağı çekerken, düşük ücretliler için daha anlamlı bir oransal zam ortaya çıkıyor. Formül bu nedenle tercih edildi.

Son teklif ve gelinen nokta

Çerçeve protokol görüşmelerinde daha önce 2025 birinci altı ay için en düşük ücretin günlük 1400 TL’ye yükseltilmesi ve seyyanen 40 TL zam yapılması, ikinci altı ay için yüzde 11 ücret artışı ve yine seyyanen bir artış teklif edildi. Sayyanen artışın tutarı konusunda net bilgi olmamakla birlikte hükümetin 40 TL’nin altında bir artış önerdiği kaydedildi.

Daha önceki 2026’yı kapsayan 3. altı ay için yüzde 10 ve 4. altı ay için yüzde 6 artış yapılacak. 1 Mart 2025’ten geçerli sözleşmelere 3,68 oranında bir ilave artış yapılacak.