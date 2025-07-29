Kamu işçisine yeni zam teklifi: TÜHİS oranları açıkladı

ANKARA (EKONOMİ)

Kamuda sekiz aydır sonuçlandırılamayan ve işçi tarafının da sertleşmesine yol açan, 600 bin işçiyi kapsayan kamu toplu sözleşmelerinde yeni bir teklif verildiği öğrenildi.

EKONOMİ’ye bilgi veren taraflar, HAK-İŞ temsilcisine hükümetin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yeni bir artış önerdiği ancak tarafların şimdilik bunu reddettiği belirtildi. Bu yeni teklifin işçinin eylem ve greve hazırlandığı çarşamba günü öncesi saatler içinde yeni bir müzakereyi başlatıp başlatmayacağı izlenecek.

Yeni zam teklifi: TÜHİS oranları açıkladı

Hükümet tarfında TÜHİS bugün tarafları toplantıya çağırdı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ müzakereleri resmi olarak birlikte yürütüyor.

TÜRK-İŞ tarafının katılmadığı bu görüşmede, HAK-İŞ heyetine, 2025 birinci altı ay için yüzde 24 artış teyit edildi. İkinci altı ay için daha önce sözlü olarak söylenen önce yüzde 10, sonra yüzde 11’lik artış kesinleşti.

İşçi tarafının sert tepki gösterdiği, geri çekilen yüzde 16,67’lik teklifin farkı ise 2026’yı kapsayan üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlere yansıtılması yönünde hükümet bir yaklaşım belirledi.

Bu nedenle, üçüncü altı ay için yüzde 7 olan teklif yüzde 10’a, dördüncü altı ay için yüzde 5 olan teklif de yüzde 6’ya yükseltildi.

İşçi tarafının bu yeni teklife “evet” demedi ancak hükümet tarafının bir müzakere noktası açmaya çalıştığı yorumu yapıldı.

Grev ve eylem ihtimali

Öte yandan, TÜRKl-İŞ’in yarın hükümetin tutumunu eleştirerek, yasal olarak grev aşamasına gelinmiş işyerlerinde fiilen bir grev başlatacağı, daha da ötesi konuyu kamuoyu gündeminde yukarıya taşımak için eylemler yapabileceği belirtildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, daha önce yaptığı basın açıklamasında Başkanlar Kurulu’nun yarın bir toplantı yaparak süreçle ilgili kamuoyuna bilgi vereceğini belirtmişti.

EKONOMİ bu toplantının hemen ardından sendika yöneticilerinin bazı eylemlerin de planlandığını öğrendi.