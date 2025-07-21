Kamu işçisinin zam maratonunda kritik viraj! 8’inci toplantı bekleniyor

Kamu işçileri için zam maratonu devam ediyor. Hükümetin sunduğu son zam teklifinin ardından gözler bir kez daha işçi tarafından gelecek açıklamalara çevrildi.

Hükümeti son teklifini değerlendiriliyor

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, işveren tarafı bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 24 zam teklif etti. Gözler bu hafta yapılması beklenen 8'inci görüşmeye çevrildi.

600 bine yakın işçi sürecin tamamlanmasını bekliyor

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Hükümetin teklifi ne oldu?

İşveren tarafı kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif etti.

Sendikalarda müzakereler sürüyor

İşçi tarafını temsilen Türk-İş ve Hak-İş ile müzakereler sürüyor. Bu hafta yeni bir toplantının yapılması, anlaşma olması durumunda sürecin tamamlanması bekleniyor.

Kimleri kapsıyor?

Süreç 600 bin kamu işçisini kapsıyor. Kamu işçileri hastane, bakanlıklar, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışıyorlar. Sürecin tamamlanmasıyla işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan zam ve sosyal hakları belli olacak.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.