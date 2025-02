Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor! İşçi kesimi, hükümetle masaya oturacak

Takip Et

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda sayıları 1 milyonu bulan işçinin ücretlerine 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine yönelik çalışmalara başladı.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan sözleşme dönemi için beklentiler netleşmeye başladı.

Bakan Işıkhan: Şubatta görüşmelere başlayacağımızı düşünüyoruz

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin sorulara yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme süreçlerinde konfederasyonlarımız TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerekli çalışmaları bitirdikten sonra muvafakatlar alınacak ve Bakanlığımıza bildirilecek. Şubat ayı içerisinde resmi görüşmelere başlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an konfederasyonlarımız çalışıyor. Biz de Bakanlık olarak sürece dahil olacağız ve her zaman olduğu gibi kamu işverenimizin refahını koruyan ve kamu kaynaklarının da etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir uzlaşı ortamı inşallah yaratacağız" yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan’dan yüzde 95 zam beklentisi ile ilgili açıklama geldi

Işıkhan, kamu işçilerinin maaşları için yüzde 95 zam isteneceğine dair iddialara ilişkin, "Şu an gündeme gelen hiçbir şey yok. Gündeme gelmeyen bir şey için de yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Konfederasyonlar tekliflerini bildirecekler. Hükümet olarak biz de görüşmelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız" dedi.

Bu süreçte kamu mali dengesini gözetmek durumunda olduklarını ifade eden Işıkhan, aksi takdirde sürecin yönetilemez hale geleceğini bildirdi.

İşçi eylemleri için ‘uzlaşı’ mesajı

Bazı iş yerlerinde işçilerin eylemlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde bu tür eylemler söz konusu. Tabii ki işçilerimizin haklı talepleri... Bakanlığımızın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gelen her türlü değerlendirmeyi, öneriyi, şikayeti ve diğer konuları gündeme alıyoruz. Tıpkı Polonez işçilerinde de olduğu gibi. Fark ettiyseniz 2025'in ilk günlerinde çok büyük bir başarıya imza attık Bakanlık olarak. İşçilerimiz haklarını aldılar. İşveren memnun bir şekilde ayrıldı ve uzlaşı ortamını yarattık. Bu da bizim Türkiye Yüzyılı çalışma hayatında ne kadar önemli bir imza attığımızı gösteriyor. Çünkü burada hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi koruyacağız. Ortada maksimum faydayı elde edecek şekilde bu karara inşallah varacağız."

Prof. Dr. Cem Kılıç: Zorlu bir süreç olacağı açık, bugünden onu görüyoruz

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV’ye açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Henüz kamu işçileri için yol haritası belli olmadı. Bununla ilgili sadece birkaç toplantı yapıldı. Ne kadar zam yapılacağını önümüzdeki toplantıların neticesinde belli olacak. Ama zorlu bir süreç olacağı açık, bugünden onu görüyoruz” dedi.

“Mart ayının ortalarına kadar bu iş iyice ısınır”

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisi adına bir ‘Kamu Çerçeve Protokolü’ imzalanacağını hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, “Bunun için Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ bu konuda hazırlıklarını yapıyor. Daha önceki yıllarda da bu çerçeve protokolü için görüşmeleri sürdüren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu sene de bu süreci yürütecek. Bu aşamada HAK-İŞ ile de iş birliği içerisindeler. Özellikle kamuda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ağırlıklı bir sendikal örgütlenme söz konusu. Birlikte bu görüşmelere hazırlanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bu konuda metoda ve usule ilişkin bir toplantı yapıldı. Önümüzdeki günlerde özellikle mart ayının ortalarına kadar bu iş iyice ısınır” diye konuştu.

“Son dönem enflasyon rakamları da dikkate alınacaktır”

Zam beklentileri ile ilgili de konuşan Kılıç, “Tahminimiz nisan ayında belki de nisan ayına varmadan bu rakamın belirlenmesi yönünde. Özellikle sayıları 1 milyonu bulan kamu işçileri de aileleriyle birlikte düşündüğümüz zaman büyük bir kitleyi oluşturuyorlar. Bu zam pazarlığını bekliyorlar. Burada özellikle açıklanan son dönem enflasyon rakamları da dikkate alınacaktır. Beklenildiği gibi gelmedi biraz yukarıda geldi bu rakamlar. Bütün bunlar masaya yatırılacak konular arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ taslak metin hazırlamıştı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin 2025-2026 yıllarında alacağı zam ve ilave sosyal haklarını belirlemek için ortak hareket etme kararı almıştı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, toplu sözleşme masasında hükümetin önüne koyacağı taslak metinde kamu işçisini enflasyona ezdirmemek için iş birliği yaptı. İşçinin talebi yüzde 95 zam oldu. Sendikalar en düşük işçi maaşının 37 bin liradan 72 bin liraya çıkarılmasını istiyor.

Masaya gelecek zam talepleri belli oldu

Sendikaların Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri için iktidardan talep edeceği zamlar taslak metinde yer aldı.

Buna göre, günlük brüt çıplak ücret en düşük 2 bin liraya çıkarılsın. Tüm işçilere 20 biner lira refah payı verilsin. Artırılan bu yeni maaşlara 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 20 zam yapılsın.” Böylece halen 37 bin lira civarında olan en düşük çıplak net işçi maaşının taban ücretle 40 bin liraya, refah payıyla 60 bin liraya ve yüzde 20 zamla 72 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Her 6 ayda bir zam talep ediliyor

Zamlı maaşa 2026 yılı sonuna kadar ise her 6 ayda bir TÜFE + yüzde 5 oranında zam yapılması talep ediliyor.

Sosyal destek ve çocuk yardımları da talep listesinde

Ücretin dışında her bir işçiye aylık net 7 bin 500’er lira sosyal destek, 2 bin 500’er lira aile yardımı, çocuk başına da 250’şer lira çocuk yardımı istendi. Bu talebin karşılanması halinde örneğin 2 çocuklu bir işçi maaşının dışında her ay 10 bin 500 lira da destek ödemesi alacak. Yardım paraları her 6 ayda bir TÜFE+yüzde 5 oranında artacak. Ayrıca 700 bin işçinin tamamına önümüzdeki mayıs ayında 30’ar bin lira ek ödeme talep edildi.

2026 Nisan ayında bu tutar yıllık TÜFE + yüzde 5 zamlı ödenecek. İşçilere günlük 500 TL (aylık 15 bin TL) yemek, yıllık 12 bin lira giyim desteği istendi. Ayrıca 8 bin lira doğum, 12 bin lira da evlenme yardımı talep edildi.