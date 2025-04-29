Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor! Bakan Işıkhan: Reel ekonomik dengelere dikkat ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs nedeniyle çalışma hayatına ilişkin gündeme dair konuları NTV’den Ahmet Ergen’e değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs’ın işçilerin hak arayışlarının sembolleştiği bir gün olduğunu dikkat çekerek, işçi haklarının savunulduğu, çalışma hayatındaki sorunların dile getirildiği, işçilerin toplum hayatındaki rolünün bir kez daha ön plana çıkartıldığı bir farkındalık günü olduğunu söyledi.

Kamu işçisinin zam pazarlığı süreci

Kamu işçisinin zam pazarlığı sürecini de değerlendiren Bakan Işıkhan, “İşçi kesiminin maksimum faydayı alabileceği bir ücreti masaya yatıracağız” dedi.

Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamalarından satır başları:

“Türk-İş ve Hak-İş ortak bir teklif sundular. 600 bin işçinin haklarının belirleneceği önemli bir görüşmeler. Görüşmeler devam ederken, iş ve sürdürülebilirlik, enflasyon verileri ve reel ekonominin de gözetileceği dengelere dikkat ediyoruz. Önceki süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de taraflarla en kısa sürede el sıkışmayı, işçi kesiminin maksimum faydayı alabileceği bir ücreti masaya yatıracağız”

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