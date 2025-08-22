Kamu işveren tarafı memur zammı için Hakem Kurulu’na başvurdu

6,5 milyon memur ve memur emeklisine zam görüşmelerinde hükümet ile sendikanın oturduğu masadan anlaşma çıkmamıştı. Memur-Sen Hakem Kurulu'na gitmediğini açıklamıştı. Hakem Kurulu'na giden taraf kamu işverenleri oldu.

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu tamamladı.

Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7

​2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4

2026 için taban aylığa 1000 lira zam