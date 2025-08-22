  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kamu işveren tarafı memur zammı için Hakem Kurulu’na başvurdu
Takip Et

Kamu işveren tarafı memur zammı için Hakem Kurulu’na başvurdu

Gelen son dakika bilgisine göre kamu işveren tarafı memur zammı için Hakem Kurulu’na başvurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kamu işveren tarafı memur zammı için Hakem Kurulu’na başvurdu
Takip Et

6,5 milyon memur ve memur emeklisine zam görüşmelerinde hükümet ile sendikanın oturduğu masadan anlaşma çıkmamıştı. Memur-Sen Hakem Kurulu'na gitmediğini açıklamıştı. Hakem Kurulu'na giden taraf kamu işverenleri oldu.

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu tamamladı. 

Kamu işveren tarafı memur zammı için Hakem Kurulu’na başvurdu - Resim : 1

Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7

​2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4

2026 için taban aylığa 1000 lira zam

 

Ekonomi
Petrol boru hattı gelirlerinin "TEC" şirketine aktarıldığı iddialarına yalanlama
Petrol boru hattı gelirlerinin "TEC" şirketine aktarıldığı iddialarına yalanlama
Adana'da ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli
Adana'da ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli
Bakan Işıkhan, Kültür ve Sanat alanında çalışan memurların kazanımlarını paylaştı
Bakan Işıkhan, Kültür ve Sanat alanında çalışan memurların kazanımlarını paylaştı
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı
Memur-Sen'den 'Hakem Kurulu' açıklaması: Başvurmadık!
Konya Şeker 2025 sezonu ayçiçeği alım fiyatını açıkladı
Konya Şeker 2025 sezonu ayçiçeği alım fiyatını açıkladı
Havran inciri, Aydın’a rakip çıktı
Havran inciri, Aydın’a rakip çıktı