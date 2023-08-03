'Kamu işvereni, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle gelmelidir'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9,49, yıllık enflasyonu ise yüzde 47,83 olarak açıklandığını hatırlattı.

Merkez Bankasının enflasyon tahminini 2023 yılı için yüzde 58'e, 2024 yılı için ise yüzde 33'e güncellediğine işaret eden Yalçın, Memur-Sen'in ekonomik verilere ve piyasa gerçeklerine dair analizi, öngörüsü ve değerlendirmesi ile oluşturulan 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifinin "haklı ve makul teklif" gerçeğini doğruladığını kaydetti.

Yalçın, Temmuz'da sadece "yüzdelik zam artı enflasyon farkı" durumunda oluşacak fotoğrafla seyyanen zam sonrası oluşacak tablo arasındaki farka dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Memur-Sen'in 'alım gücü yükseltilmeli' talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vaadi olan 22 bin liranın önemi, ekonomik verilerin açıklanması ile daha iyi anlaşılıyor. 22 bin düzenlemesi, kamu görevlilerini rahatlatmaya yönelik adım olurken, açıklanan enflasyon ise kaygılandırıyor. Memur-Sen'in 3'er aylık ve refah payı esaslı zam teklifi, kaygıları gidermeye, alım gücünü artırmaya, enflasyon baskısını sonlandırmaya dönük çözüm sunuyor. Bu sebeple kamu işvereni, 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir."