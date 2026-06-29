Kamu katılım bankalarında dev birleşme: Tarih netleşmeye başladı

Türkiye’de finans sektörünü hareketlendirecek önemli bir birleşme süreci için geri sayım başladı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında birleşerek yeni bir yapı ve yeni bir isimle hizmet vermeye hazırlanacağı ifade ediliyor.

Sektörde büyük bir sinerji oluşturması beklenen bu dev operasyonun, 2026 yılının son çeyreğinde fiilen tamamlanması planlanırken, oluşturulacak yeni mega bankanın adı ise ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.

Birleşme modeliyle sektör büyütülüyor

Finans piyasaları bu birleşme modeline aslında yabancı değil. Hükümet, 2020 yılında ülkenin en büyük kamu sigorta şirketleri olan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’yı tek bir merkezde toplayarak "Türkiye Sigorta" markasını yaratmış ve büyük bir başarı elde etmişti.

Benzer bir strateji şimdi de son yıllarda vatandaşların yoğun ilgi gören katılım bankacılığı sektörünü büyütmek ve teşvik etmek amacıyla uygulanıyor.

Mevcut takvime göre, 2026'nın son aylarında tamamlanacak olan bu birleşme sayesinde, üç kamu katılım bankasının kaynakları, şube ağları ve dijital altyapıları tek bir potada eritilecek. Bu hamleyle birlikte Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün küresel ölçekte çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

"Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşecek”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bu adımı şu sözlerle ilan etmişti:

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır."