Kamu mal alımında yeni dönem! Bakan Şimşek'ten açıklama: Sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en köklü kamu kurumlarından DMO da uzun yıllardır sürdürdüğü hizmetlerini dijitalleştiriyor.

Türkiye'de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı e-Satış Portalı'nın daha etkin ve verimli işleyebilmesi için platforma dahil olmak isteyen tedarikçilere kolaylık sağlayacak.

Bu kapsamda DMO, "Online Katalog Sistemi"ni devreye aldı. Kamu hizmetlerinin hızlı, kesintisiz ve verimli şekilde yürütülmesi hedefiyle başlatılan yeni uygulamayla daha önce fiziki evrak süreçleriyle gerçekleştirilen başvuru işlemleri tamamen elektronik ortama taşınıyor.

Bu hedef doğrultusunda geliştirilen Online Katalog Sistemi sayesinde artık tedarikçiler, ürün bilgilerini, belgelerini ve başvuru formlarını sisteme kolayca yükleyebilecek. Uygulamayla daha fazla tedarikçi sisteme dahil olacağı için rekabet, tasarruf ve şeffaflık artışı sağlanacak.

Bu dönüşüm, zaman tasarrufu yanında değerlendirmelerin daha düzenli, hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak.

Pilot uygulama bilişim sektörüyle başlandı

DMO, yeni sistemin pilot uygulamasını bilişim ürün grubu firmaları için başlattı.

Pilot projeyle hem tedarikçiler hem de kamu kurumları için süreçlerin daha erişilebilir ve etkin yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistem, tüm ürün gruplarına yaygınlaştırılacak.

Bakan Şimşek: "Dijital dönüşüme hız veriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DMO'nun, kamu hizmetlerinin kesintisizliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli tedariki için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "DMO, sunduğu hizmetleri güncel ihtiyaçlara uygun olarak dijital ortama taşıyor. Kamu hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi için tüm alanlarda dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz. Elektronik başvuru sisteminin tedarik süreçlerini hızlandırmasıyla sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak." dedi.