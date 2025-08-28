Kamu mühendislerinden zam tepkisi

ANKARA (EKONOMİ)

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonundan yapılan açıklamada, teknik hizmetlerin taleplerinin masada yok sayılmasının asla kabul edilemeyeceği belirtilerek, kamu emekçilerinin iradelerini yok ayan toplu sözleşme sisteminin meşruiyetinin ciddi biçimde tartışmalı hale geldiği bildirildi.

Meslek mensuplarının haklarının gündeme alınmamasının ihmal olduğu kaydedilen açıklamada, yetkili konfederasyonun çalışanları yeteri kadar temsil edemediği aktarıldı.

Görüşmelerin sendikal mücadele açısından ciddi bir sınav olduğuna dikkat çekilen açıklamada,

“Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun aldığı kararla ortaya çıkan rakamlar, kısa sürede eriyerek alım gücünü koruyamayacak; çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek bir yana, mevcut mağduriyetlerini daha da derinleştirecek. Bugün gelinen noktada kamu çalışanları; faiz yükü, enflasyon baskısı, yetersiz ücret artışları ve ağır vergi dilimleri arasında sıkışmış durumda. Her geçen gün artan yaşam maliyetleri, alınan ücret zamlarını kısa sürede eritirken, kamu emekçilerinin alım gücü sürekli olarak geriliyor. Çalışanların maaşları yılın ilk aylarından itibaren hızla eriyerek enflasyona yenik düşüyor” ifadeleri kullanıldı.

Kamu hizmetlerinin en yüksek kalitede ve sürdürülebilir şekilde sunulabilmesinin, teknik personelin emeği, bilgisi ve alın teriyle mümkün olduğuna değinilen açıklamada,

“Buna rağmen, bizlerin haklarının göz ardı edilmesi yalnızca çalışanların değil, ülkenin geleceğinin de zayıflatılması anlamına geliyor. Buradan bir kez daha vurguluyoruz: Bizler bu ülkenin kalkınmasının, modernleşmesinin ve çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasının temel taşıyıcı gücüyüz. Görmezden gelinmek yerine, emeğimizin hakkını almayı; sözde değil, masada da temsil edilmesi gerektiğini bu süreçte sıkça vurguladık” denildi.