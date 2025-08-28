  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kamu mühendislerinden zam tepkisi
Takip Et

Kamu mühendislerinden zam tepkisi

Kamu kuruluşlarında örgütlü mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik hizmetler sınıflarında çalışanların kurduğu Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, memur toplu sözleşme zamlarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kamu mühendislerinden zam tepkisi
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonundan yapılan açıklamada, teknik hizmetlerin taleplerinin masada yok sayılmasının asla kabul edilemeyeceği belirtilerek, kamu emekçilerinin iradelerini yok ayan toplu sözleşme sisteminin meşruiyetinin ciddi biçimde tartışmalı hale geldiği bildirildi.

Meslek mensuplarının haklarının gündeme alınmamasının ihmal olduğu kaydedilen açıklamada, yetkili konfederasyonun çalışanları yeteri kadar temsil edemediği aktarıldı.

Görüşmelerin sendikal mücadele açısından ciddi bir sınav olduğuna dikkat çekilen açıklamada,
“Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun aldığı kararla ortaya çıkan rakamlar, kısa sürede eriyerek alım gücünü koruyamayacak; çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek bir yana, mevcut mağduriyetlerini daha da derinleştirecek. Bugün gelinen noktada kamu çalışanları; faiz yükü, enflasyon baskısı, yetersiz ücret artışları ve ağır vergi dilimleri arasında sıkışmış durumda. Her geçen gün artan yaşam maliyetleri, alınan ücret zamlarını kısa sürede eritirken, kamu emekçilerinin alım gücü sürekli olarak geriliyor. Çalışanların maaşları yılın ilk aylarından itibaren hızla eriyerek enflasyona yenik düşüyor” ifadeleri kullanıldı.

Kamu hizmetlerinin en yüksek kalitede ve sürdürülebilir şekilde sunulabilmesinin, teknik personelin emeği, bilgisi ve alın teriyle mümkün olduğuna değinilen açıklamada,
“Buna rağmen, bizlerin haklarının göz ardı edilmesi yalnızca çalışanların değil, ülkenin geleceğinin de zayıflatılması anlamına geliyor. Buradan bir kez daha vurguluyoruz: Bizler bu ülkenin kalkınmasının, modernleşmesinin ve çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasının temel taşıyıcı gücüyüz. Görmezden gelinmek yerine, emeğimizin hakkını almayı; sözde değil, masada da temsil edilmesi gerektiğini bu süreçte sıkça vurguladık” denildi.

Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakValilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakGündem
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 28 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 28 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecekÜniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecekGündem
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?Gündem

 

Ekonomi
Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam geldi
Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam geldi
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi
KKM hesaplarında düşüş devam ediyor
KKM hesaplarında düşüş devam ediyor
BDDK’dan bankalara uyarı: Kredi kartında usulsüzlük yapana ağır ceza geliyor
BDDK’dan bankalara uyarı: Kredi kartı usulsüzlüğüne ceza yolda!
Malezya'da Starbucks'ın satışları, yıllık yüzde 36 geriledi
Malezya'da Starbucks'ın satışları, yıllık yüzde 36 geriledi
Petrol ve gaz keşiflerinde yapay zekayla yeni dönem başlıyor
Petrol ve gaz keşiflerinde yapay zekayla yeni dönem başlıyor