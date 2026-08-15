Kamu müteahhitleri sektör sorunlarına çözüm arıyor



Kamu müteahhitlerinin ihale mevzuatından sosyal güvenlik uygulamalarına, yapım sektörünün düzenlenmesinden sahada karşılaşılan idari ve teknik sorunlara kadar geniş bir alandaki talep ve beklentilerini ilgili kamu kurumlarına taşıyan KAMİAD, sektör ile kamu idaresi arasındaki istişare kanallarını güçlendirmeyi hedefliyor.

KAMİAD, Kamu İhale Kurumu çalışma grubunda

KAMİAD'ın yeni dönemde attığı önemli adımlardan biri, Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri Çalışma Grubu'na dahil edilmesi oldu.

Kamu yapım ihalelerinde uygulamada karşılaşılan sorunların ve sektörün çözüm önerilerinin doğrudan ilgili platformlarda dile getirilmesini amaçlayan KAMİAD, kamu ihale sisteminin daha sağlıklı, rekabetçi, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına sektörün saha tecrübesiyle katkı sunmayı hedefliyor.

Dernek tarafından ihale süreçleri, yeterlilik kriterleri, iş deneyim belgeleri, aşırı düşük teklifler, teminatlar, sözleşme uygulamaları, fiyat ve maliyet değişimleri ile yüklenicilerin uygulamada karşılaştığı diğer sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütülüyor.

KAMİAD, kamu idaresinin ihtiyaçları ile yüklenicilerin ekonomik ve teknik gerçeklerinin dengeli biçimde değerlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve kamu yatırımlarının zamanında, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtiyor.

Yüklenicilerin SGK sorunları masaya yatırıldı

KAMİAD'ın kamu kurumları nezdindeki temaslarının bir diğer ayağını Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturdu. SGK Başkanı Yunus Elitaş ile gerçekleştirilen görüşmede, kamu yüklenicilerinin sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarında karşılaştığı sorunlar doğrudan Kurumun yönetimine aktarıldı. Görüşmede özellikle kamu yapım işi üstlenen firmaların sahadaki uygulamalardan kaynaklanan sorunları, işveren ve yüklenici sorumlulukları, ilişiksizlik süreçlerinde yaşanan güçlükler ve sektörün beklentileri değerlendirildi.

KAMİAD, yüklenicilerin sosyal güvenlik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini esas alırken, uygulamada ortaya çıkan sorunların sektörün çalışma şartları dikkate alınarak çözüme kavuşturulması gerektiğini savunuyor.

Bakanlıkta kamu müteahhitlerinin sorunları görüşüldü

KAMİAD'ın kamu kurumları nezdindeki çalışmalarının bir diğer durağı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. KAMİAD Yönetim Kurulu'nu temsilen Genel Başkan Ali Adıgüzel, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Bilmişoğlu ve Genel Sekreter Hatice Keskin tarafından Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ziyaret edildi. Görüşmede kamu müteahhitlerinin temel sorunları, sektörün güncel ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

KAMİAD heyeti, sektörün sahadaki tecrübelerinden hareketle tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini Aslan'a aktarırken, Bakanlık ile sektör arasında daha güçlü, sürekli ve sonuç odaklı bir istişare mekanizması oluşturulmasının önemine dikkat çekti.Ziyaret kapsamında KAMİAD'ın "Geleceği İnşa Ediyoruz" vizyonunu taşıyan çalışma dosyası da Banu Aslan'a takdim edildi.

"Kamu müteahhitlerinin sesini çözümün üretildiği masalara taşıyoruz"

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, yeni dönemde temel amaçlarının kamu müteahhitlerinin sorunlarını yalnızca gündeme getirmek değil, çözümün üretildiği platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Adıgüzel, kamu ihale sistemi, sosyal güvenlik uygulamaları ve sektörün yapısal sorunları konusunda ilgili kamu kurumlarıyla doğrudan istişare yürüttüklerini ifade etti.

Kamu ile yükleniciyi birbirinin karşısında değil, aynı yatırımın başarısı için çalışan iki temel paydaş olarak gördüklerini belirten Adıgüzel, güçlü kamu yatırımları için güçlü, nitelikli ve sürdürülebilir bir yüklenici yapısına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Adıgüzel, "Bundan sonraki süreçte de üyelerimizden ve sahadan gelen sorunları doğru şekilde tespit edecek, çözüm önerilerimizi hazırlayacak ve bunları karar mercilerine doğrudan ulaştıracağız. KAMİAD olarak eleştiren değil çözüm üreten, talep eden değil aynı zamanda sorumluluk alan bir sivil toplum anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.

Sorunlar sahadan alınarak çözüm masasına taşınacak

KAMİAD, yeni dönem çalışma anlayışını "sahadan dinlemek, kurumsal çözüm üretmek ve doğru makamlarla sonuç odaklı istişare yürütmek" şeklinde üç temel aşama üzerine kuruyor. Bu kapsamda üyelerden ve kamu müteahhitlerinden gelen sorunların ilgili başlıklar altında toplanması, teknik ve hukuki açıdan değerlendirilmesi, somut çözüm önerilerine dönüştürülmesi ve yetkili kamu kurumlarına kurumsal olarak sunulması hedefleniyor.

KAMİAD'ın Kamu İhale Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere kamu müteahhitlerinin faaliyet alanına giren ilgili kurum ve kuruluşlarla yapıcı diyaloğunu sürdürmesi planlanıyor.

Hedef daha gü çlü kamu müteahhitliği

KAMİAD'a göre kamu müteahhitlerinin karşılaştığı sorunların çözümü yalnızca yüklenici firmaların menfaatleri açısından değil, kamu yatırımlarının sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mali ve teknik kapasitesi güçlü, öngörülebilir şartlarda faaliyet gösteren ve nitelikli üretim yapabilen bir yüklenici sektörünün; kamu yatırımlarının zamanında tamamlanması, yapı kalitesinin yükseltilmesi, istihdamın korunması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

KAMİAD, kamu müteahhitlerinin hak ve menfaatlerini savunurken kamu yararını, sektörün sürdürülebilirliğini, nitelikli rekabeti ve ülke ekonomisinin menfaatlerini birlikte gözeten bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Dernek, kamu müteahhitlerinin sahadaki sorunlarını karar mekanizmalarına taşımaya ve çözüm süreçlerinin bir parçası olmaya devam edeceğini açıkladı.