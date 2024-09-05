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Kamu ödemelerinde ‘vergi borcu bulunmaması’ şartının kapsamı genişletildi

Kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, 1 Ekim'den itibaren mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenecek.

Haber Merkezi
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Kamu ödemelerinde ‘vergi borcu bulunmaması’ şartının kapsamı genişletildi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişletildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep edilecek. Söz konusu tebliğ, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Ayrıca Resmi Gazete'de 13 Ağustos'ta yayımlanan daha önceki tebliğle kamuoyunda "vergi borcu yoktur" belgesi olarak bilinen uygulamada, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen vergilerin yanı sıra tüm kamu alacaklarının da dikkate alınması yönünde düzenleme yapılmıştı.

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