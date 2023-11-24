Kamu-özel sektör işbirliği projelerinden memnuniyet oranı yüzde 66

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, kamu-özel sektör işbirliği projeleri kapsamında merkezin yaptığı algı araştırmasını değerlendirdi. Aydın, kamu-özel sektör işbirliğine ilişkin bilinmeyenleri doğru bir şekilde anlatma amacıyla bu araştırmayı yaptıklarını söyledi.

Araştırmada doğru soruların sorulabilmesi için özel çaba sarf ettiklerini bildiren Aydın, "'Doğru soruları soralım, doğru cevaplar alalım' diye çok büyük emek verdik. Çok da geniş bir alana yaydık. Özellikle projelerin olduğu bölümde. Batı Ege'den tutun da Akdeniz'in bir kısmı Orta Anadolu'da hastanelerin olduğu bölgeler, Marmara Bölgesi'nde bu araştırmayı yaptık. 811 kişiye sorular soruldu." ifadelerini kullandı.

Aydın, 811 kişiye projelerden memnun olup olmadıklarını sorduklarını belirterek, şunları söyledi: "'Avrasya'dan, İstanbul Havalimanı'ndan, Kuzey Marmara'dan ve diğer KÖİ projelerinden memnun musunuz?' diye sorduk. Yüzde 66'sı projelerden memnun. Ayrıca projelerden niye memnun olduklarını sorduk. Memnun olanların yüzde 70'i bu projelerin hayatlarına dokunduğunu söylüyor. Yani kamu hizmet kalitesi arttı, 'çabuk ulaşıyorum, zamanla tasarruf ediyorum' gibi cevaplar verdi."

Araştırmada İstanbul Havalimanı'nın, neredeyse yüzde 50'sinin başkalarına kullanımı konusunda tavsiye edildiğini belirterek, tavsiye oranının Avrasya Tüneli'nde yüzde 44, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüzde 40'a yakın olduğunu söyledi.