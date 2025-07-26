Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu kuruldu

ANKARA (EKONOMİ)

Memur ve memur benzeri statülerde çalışanların üye olduğu kamu personel (memur) sendikaları alanında, mühendis ağırlıklı olarak çeşitli işyerlerinde örgütlü olan sendikalar yeni bir konfederasyon kurdu. Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, kuruluşu ve 1 Ağustosta başlayacak 8. dönem kamu personel toplu sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerine yönelik bir etkinlik düzenledi.

Mühendis Tek-Sen’den yapılan açıklamada, 6 sendikanın kurduğu konfederasyonun Birlik ve Dayanışma Sempozyumu ile ilan edildiği vurgulandı.

Konfederasyon, Mühendis Tek-Sen Bayındırlık Sendikası, Mühendis Tek-Sen Tarım Orman Sendikası, Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası, Mühendis Tek-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Mühendis Tek-Sen Yerel Yönetimler Sendikası ve Mühendis Tek-Sen Kültür Turizm Sendikası tarafından kuruldu.

Konfederasyonun Kurucu Başkanlığını yürüten Başak Komar, Birlik ve Dayanışma Sempozyumunda yaptığı konuşmada, mühendis, mimar, şehir plancıları, tekniker, teknisyen, rasatçı ve arkeologları kapsayan mevzuatta Diğer Teknik Hizmetler Sınıfı olarak tanımlanan personel ağırlıklı üyelerin dahil olduğu bir konfederasyon olarak yola çıktıklarını vurguladı.

Başak Komar, 1 Ağustos’ta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ücret pazarlığının ötesine geçerek, kamu hizmetlerinin niteliğini artırma, liyakatini ve geleceğin belirleyecek bir süreç olacağını belirterek, “Sadece geçinmek değil, iyi koşullarda yaşamak istiyoruz. Bizler yalnızca teknik iş gücü değil; bu ülkenin aklı, emeği, vicdanıyız. Ve buradan bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Taleplerimiz net ve meşrudur” dedi.

Komar ayrıca, mühendislik ve mimarlık meslek kanunu çıkarılması, ücret adaletsizliği ve eşdeğer mesleklere eşit ücret, ücret iyileştirmelerinin emekliliğe yansıtılması, mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu hale getirilmesi, koruyucu giyim yardımının düzenli hale getirilmesini talepleri arasında saydı. Bunlara ilave olarak, teknik hizmetler sınıfının ek göstergelerinin yükseltilmesini, sosyal denge tazminatı bütün kurumlarda verilmesini, mühendislik mesleğinin toplumsal itibarının yeniden sağlanmasını, havacılık tazminatı ödemelerindeki eşitsizlik giderilmesini ve teknik sorumluluk tazminatının tüm teknik hizmetlere adil şekilde verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Türk mühendis-mimarlara verilecek ücret artırılmalı

Türk mühendis ve mimarlarına verilecek en düşük maaşın, yabancı mühendis ve mimarlara ödenen asgari ücretin 4 katına yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Başak Komar, “Bağımsız araştırma kuruluşlarının verileri, dört kişilik bir memur ailesinin yalnızca sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için gerekli açlık sınırının 35 bin 712 lira olduğunu gösteriyor. Temel ihtiyaçların tamamını kapsayan yoksulluk sınırı 85 bin 969 lira. Bugün birçok mühendis, yoksulluk sınırının yarısı kadar maaşla geçinmeye çalışıyor. Emeklilerimiz ise açlık sınırının da altında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu bir ekonomik gösterge değil, bir insanlık dramıdır.” diye konuştu.

“Teknik hizmetler sınıfı 350 bini buldu”

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı sayısının 100 bini geçtiğini, teknik hizmetler sınıfındaki personel sayısının ise 350 bine ulaştığını belirten Başak Komar, “Mühendis, mimar, şehir plancısı ve diğer teknik hizmetler sınıfı çalışanlarıyla birlikte kamu hizmetlerinin bel kemiğini oluşturuyoruz. Bu büyük gücü, ortak bir iradeye dönüştürmek için yola çıktık. Kısa sürede hatırı sayılır bir üye sayısına ulaştık ve bu büyüme kararlılıkla sürüyor” diye konuştu.

Konfederasyonun kuruluşunun ilan edildiği ve toplu sözleşmelere yönelik taleplerinin vurgulandığı sempozyuma, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Gelecek Partisi milletvekilleriyle, çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.