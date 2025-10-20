Kamu şirketleri 679 milyar TL yatırım yapacak

(KİT), bağlı ortaklıklar ve özelleştirme kapsamındaki toplam 22 kuruluşun 2026’da 679 milyar 404 milyon TL yatırım yapmasına yönelik karar yayınlandı. Bu tutar için toplam borçlanma gereği 1 trilyon 63 milyar 945 milyon TL olarak hesaplandı. Tüm kuruluşlar için 2026’da faiz dışı açık ise 289.8 milyar TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete’nin 18 Ekim günlü sayısında, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlandı. Kararda, atıl durumdaki gayrimenkullerin değerlendirilmesi, fiyat politikasının program hedefl erine uygun ayarlanması, AR-GE ve inovasyona önem verilmesi talimatı verildi.

31 Aralık’a kadar bildirilecek

Bu kapsamda, kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretimi için gelişmelerin takibi, bilgi ve iletişim altyapısının gözden geçirilmesi talimatı verilen Cumhurbaşkanı Kararında, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliğini gözetmesi; risklere karşı tedbir ve tasarruf odaklı yaklaşımın belirlenmesi ilkesi de yer aldı. Mevzuatta yer alanlar dışında mal ve hizmet fiyatlarını KİT’ler serbestçe belirleyecek, fiyat politikaları ekonomik programla uyumlu olacak.

Kapsamdaki KİT’ler bu program çerçevesinde işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirecek. KİT’lerin yatırım programı kararına göre, 2026'da, toplam 679 milyar 404 milyon TL yatırım yapılacak. TPAO’nun yatırım tutarı 332,5 milyar TL olarak belirlendi. Borçlanma tarafında ise enerji şirketleri dikkat çekti. BOTAŞ’ın 271.8 milyar TL, EÜAŞ’ın 225.5, TPAO’nun 209.6 milyar TL borçlanma gereği hesaplandı. Yatırım tarafında da TPAO’yu 113 milyar lirayla TCDD, 67,8 milyar lirayla BOTAŞ, 60.1 milyar TL ile TEİAŞ izledi.