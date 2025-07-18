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Kamu toplu sözleşmelerinde anlaşma yakın

600 bin işçi için toplu sözleşme süreci devam ediyor. EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre konfederasyonlar ile hükümet arasında çerçeve protokol görüşmelerinde uzlaşmaya yaklaşıldı.

Haber Merkezi
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Kamu toplu sözleşmelerinde anlaşma yakın
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Mehmet KAYA

ANKARA – Kamuda işçi statüsünde çalışan yaklaşık 600 bin işçi için toplu sözleşme sürecinde, konfederasyonlar ile hükümet arasında çerçeve protokol görüşmelerinde uzlaşmaya yaklaşıldı.

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre, 17 Temmuz gecesi yapılan toplantıda sonuca ulaşılamadı ancak tarafların imza atabileceği bir zeminin oluştuğu belirtildi.

18 Temmuz günü itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda taraflar biraraya geliyor. Bu toplantı dahil, tarafların her an bir uzlaşma açıklayabileceği öğrenildi.

İşveren tarafının teklifini birinci altı ay için yüzde 20’nin üzerine çıkarmasının ardından, siyasi olarak da yapılan iyileştirmelerle bir uzlaşma zemininin oluştuğu kaydedildi.

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