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Kamu toplu sözleşmelerinde hükümetten yeni teklif

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçi için zam pazarlığı devam ediyor. Toplu iş sözleşmelerinde kamu tarafından yeni bir teklif sunuldu. Hükümetin taban aylığının 12 bin liraya çıkarılması teklifini işçi tarafı kabul etmedi.

Haber Merkezi
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Mehmet KAYA /ANKARA

Yaklaşık 700 bin kamu işçisi adına konfederasyonlarla, kamu arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde kamu tarafından yeni bir teklif sunuldu.

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre konfederasyon temsilcileri bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

Toplantıda kamu tarafı taban aylığı teklifini 12 bin liraya ilk altı aylık zam teklifini ise yüzde 40’a yükseltti.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, işçi tarafının bu öneriyi de kabul etmediğini belirtirken, Bayramdan sonra görüşmelerde yeni bir teklifin gelme ihtimali bulunduğu kaydediliyor.

Kamu tarafa daha önceki görüşmelerde, taban aylığı 11 bin 500 lira, birinci 6 ay için ise yüzde 30 zam önermişti.