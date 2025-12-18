Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin TL zam teklifi geri çekildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4'üncü maddesinde yer alan üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarına 30 bin TL’ye varan seyyanen zam öngören düzenleme, AK Parti'nin verdiği önergeyle TBMM Genel Kurulu'nda geri çekildi.

Ne oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen kamuoyunda tartışma yaratan yönetici ve uzman pozisyonlarındaki personele 30 bin TL seyyanen zam öngören düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iptal edilmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında bazı kadro ve yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kabul edilen önergede, 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılması öngörülüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek önergeye ilişkin detaylı bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra önergenin ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu

Meclis Başkanlığı’na sunulan ve komisyondan hızla geçen düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman kadrolarına brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını öngörüyordu. Düzenleme, yaklaşık 30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu.

Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin TL zam teklifi, Genel Kurul'da verilen önergeyle geri çekildi.