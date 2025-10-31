Kamuda esnek çalışma ne zaman başlayacak? 2025 kamu esnek çalışma saatleri nedir?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği koordinasyonunda, kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemeleriyle ilgili adımların atılacağı açıklandı. Çalışmaların başlamasıyla beraber kamu personeli, yeni modelin şekli ve yürürlük tarihine dair detayları öğrenmek istiyor. Bu noktada, "Kamuda esnek çalışma ne zaman başlayacakü, 2025 kamu esnek çalışma saatleri nedir?" gibi sorular de ön plana çıkıyor. İşte kamuda esnek çalışma ve çalışma saatleri ile ilgili tüm merak edilen soruların cevabı...

Kamuda esnek çalışma ne zaman başlayacak?

2026 senesi Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgiler kapsamında, Haziran 2025 tarihinden itibaren kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi görev alıyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bini 618'i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde aktif olarak istihdamda.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. İşin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

2025 kamu esnek çalışma saatleri nedir?

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu duruma getirilecek.

Diğer taraftan, dijitalleşmeyle geleneksel işyeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle ahenk içerisinde çalışabilmesi için teknik ve hukuki yeterliliğin kuvvetlendirilmesine dair çalışmalar gerçekleşecek.

Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleri ile uyumuna ilişkin adımlar atılacak. Bu kapsamda, kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.