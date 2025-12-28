Kamuda yapay zeka tasarrufu: 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Bakanlık, yapay zekâ destekli uygulamalarla mali süreçlerde başlattığı dijital dönüşümü kararlılıkla sürdürüyor. Bu doğrultuda geliştirilen BKMYBS sayesinde, kamu mali yönetiminde verimliliğin artırılması, kaynakların daha tasarruflu kullanılması ve karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sistem; planlama ve bütçelemeden harcama, muhasebe, raporlama ve denetime kadar tüm mali aşamaları tek çatı altında dijital ortama taşıyor.

Bu uygulamayla birlikte kamuya ait mali işlemler uçtan uca dijitalleştirilerek ortak standartlara kavuşturuldu. Böylece süreçler daha hızlı ilerlerken, şeffaflık ve izlenebilirlik de önemli ölçüde artırıldı. BKMYBS, şu anda merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumları tarafından aktif olarak kullanılıyor ve mali süreçlerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlıyor.

Yerel yönetimlerde yaygınlaştırılacak

Sisteme, 2026 yılında mahalli idarelerin de dahil edilmesi hedeflenirken, başta belediyeler olmak üzere, tüm yerel yönetimlerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sistemin sağladığı dijitalleşmeyle kağıda dayalı işlemler büyük ölçüde azaltıldı, zaman, mekan ve işlem maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlandı.

Elektronik ortamda yürütülen mali işlemler sayesinde 2023-2025 döneminde yaklaşık 5 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi.

Sisteme entegre edilen yapay zeka destekli analitik ve risk analiz uygulamaları, mali verilerin anlık ve detaylı şekilde değerlendirilmesine de imkan tanıyor.

e-Mali denetim kapasitesi güçlendirilirken, risk odaklı denetim yaklaşımı daha etkin hale getiriliyor. Özellikle son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcama önlendi. Böylece, kamu kaynaklarının korunmasına yönelik etkin bir kontrol mekanizması işletildi.

Bakan Şimşek: Verimsiz harcamalar tespit ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede, bu uygulamalarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kamu mali yönetimi altyapısını oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor, harcamalarda etkinlik ve verimliliğin artırılarak kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor. Ayrıca üretilen analitik çıktılarla karar alma süreçleri güçlü veri temelli bir yapıya kavuşturuluyor. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesine kararlılıkla devam edilecek."