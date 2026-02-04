Kamyon, otobüs ehliyeti alacaklar için yeni düzenleme: Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticari araç kullanan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesi için girdiği SRC sınavlarında kapsamlı bir değişiklik hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları”na ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sınavları ÖSYM düzenleyecek

1 Mayıs’tan itibaren SRC belgesi almak isteyen adayların sınavlarını kurs merkezleri değil, ÖSYM düzenleyecek. Yeni uygulama kamyon ve otobüs sürücülerinin yanı sıra motokuryeleri de kapsayacak.

Uygulamalı sınav kaldırıldı

Merkezi olarak yapılacak sınavlarda yalnızca teorik bilgiler ölçülecek. Uygulamalı sınav tamamen kaldırılırken, yazılı sınavda başarı barajı da düşürüldü. Buna göre daha önce 70 olan geçme notu 60 puana indirildi. Sınavdan 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Yeni düzenleme ile kursiyerlere tanınan sınav hakkı da genişletildi. Daha önce dört olan sınav hakkı sekize çıkarıldı. Böylece adaylara belge alma sürecinde daha fazla fırsat tanınmış oldu.

Motokuryeler için yeni düzenlemeler

Motokuryelerin de sisteme dahil edilmesiyle birlikte kurs kontenjanlarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı önlem alındı. Nüfus esasına göre açılabilecek kurs sayıları artırıldı. Ayrıca hastalık, hamilelik ve askerlik gibi mazeretleri olan kursiyerlere, belge sunmaları şartıyla kayıt dondurma hakkı tanınacak.

Eğitim ve sınav süreçlerinin, her dönem için grup onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanması gerekecek. Kurs ücretleri ise valilikler bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından her yıl ocak ayında belirlenecek.