Kanada Diyarbakırlı kadınların üretimine destek verecek

MAHİR SOLMAZ

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) tarafından desteklenen proje kapsamında; kırsalda tarımsal, hayvansal ve gıda üretimi yapan 60 kadın üretici, el emeği ürünler üreten 30 kadın ve beş kırsal ilçede yaşayan 15 genç kadın desteklenecek. Proje hakkında bilgi veren Key Ma Kadın Kooperatifi Başkanı Meryem Özdemir Ok, kooperatifin kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişim olarak kadınların üretimlerini güçlendirmeye ve pazara erişimlerini artırmaya odaklandığını belirtti.

Özdemir Ok, projenin çıkış noktasını şöyle anlattı “Key Ma Kadın Kooperatifi, kâr amacı gütmeyen bir kooperatif ve aynı zamanda bir sosyal girişimdir. Temel hedefimiz, kadınların üretimlerinin pazara erişimini kolaylaştırmak ve üretimlerinden daha fazla gelir elde edebilecekleri koşulları güçlendirmektir. Gıda alanında çalışıyoruz. Diyarbakır aynı zamanda genç kadınların iş gücüne katılımının düşük olduğu kentlerden biri. Bu proje ile genç kadınların dijital becerilerini geliştirerek kadın üreticilerle birlikte çalışmalarını; ürünlerin tanıtımı, dijital görünürlüğü ve pazara sunulması süreçlerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bunun yanında, evlerinde veya farklı sosyal alanlarda el emeği ile üretim yapan kadınlara tasarım desteği sağlayarak ürünlerini geliştirmelerine ve pazara sunmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında genç kadınlara yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirileceğini belirten Özdemir Ok, “Beş kırsal ilçeden seçilecek genç kadınlar; ürün fotoğrafçılığı, grafik tasarım, dijital pazarlama ve sosyal medya alanlarında eğitim alacak. Eğitim programını tamamlayan 15 genç kadın, 60 kadın üretici ile eşleştirilecek. Genç kadınlar edindikleri dijital becerileri sahada uygulayarak kadın üreticilerin ürün geliştirme, tanıtım, dijital görünürlük ve pazara erişim çalışmalarına destek verecek. Projenin bir diğer ayağında ise el emeği üretim yapan 30 kadın için tasarım atölyeleri gerçekleştirilecek. Atölyeler aracılığıyla kadınların mevcut ürünlerinin tasarım açısından geliştirilmesi, katma değerlerinin artırılması ve pazara sunumuna destek vermeyi amaçlıyoruz” dedi.