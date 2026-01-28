Kanada Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem liderliğindeki politika yapıcılar, piyasaların ve Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı anketin genel beklentisine uygun olarak, Çarşamba günü yapılan ikinci toplantıda da politika faizini yüzde 2,25'te sabit tuttu.

Macklem yaptığı konuşmada Kanada ekonomisinin ABD'nin korumacılık politikasının yarattığı yapısal engellere uyum sağladığını söyledi. Macklen, yönetim konseyinin ise artan belirsizliğin, politika faizindeki bir sonraki değişikliğin zamanlamasını veya yönünü tahmin etmeyi zorlaştırdığı görüşünde olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, bu durumun değişmesi için görünümün önemli ölçüde değişmesi gerektiğini belirterek, karşı önlem almaya hazır olduklarını belirtti.

Macklem yaptığı açıklamada şu ifadeleri de kullandı:

"Mevcut politika faizi, ekonominin bugün yayımlanan görünümle uyumlu seyretmesi durumunda uygun olmaya devam edecektir."