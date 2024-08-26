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Kanada'dan Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 vergi kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kanada'dan Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 vergi kararı
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ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada da Çinli elektrikli araçlara gümrük vergisi getiriyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Trudeau, Nova Scotia'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'den ithal çelik ve alüminyuma da yüzde 25 vergi uygulanacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar, bilgisayar çipleri ve tıbbi ürünler de dahil olmak üzere birçok ürüne yönelik gümrük vergilerinde yüksek artış yapılacağını açıklamıştı.

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