Kanada'dan Türk vatandaşlarına kritik vize hamlesi: Şartlar sıralandı

Geçerli ABD vizesine sahip olan ya da son 10 yıl içinde Kanada’yı ziyaret etmiş Türk vatandaşlarına başvurularda öncelik verileceği belirtilirken, 2023 depreminin ardından Kanada’ya giden Türklerin sınır dışı edileceğine dair ortaya atılan “dosya iadesi” iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Kanada Türk Federasyonu, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ABD vizesi olanlar için "hızlı şerit" dönemi

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bakanlık Sözcüsü Matthew Krupovich, Türkiye’den yapılan başvuruları hızlandırmak amacıyla devreye alınan CAN+ girişiminin işleyişini netleştirdi. Son 10 yıl içinde Kanada geçici ikamet vizesine (TRV) sahip olmuş veya halihazırda geçerli bir Amerika Birleşik Devletleri göçmen olmayan vizesi bulunan Türk vatandaşları, otomatik olarak "öncelikli" kategoriye alınacak. Bu kapsamdaki başvuru sahiplerinin standart prosedür dışında ek bir işlem yapmasına gerek kalmazken, sistemin çok daha az belgeyle ve kısa sürede sonuç vereceği bildirildi.

Şeffaflık ve dijital takip

Vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve mağduriyetler üzerine açıklama yapan IRCC, Türk vatandaşlarının sabrını takdirle karşıladıklarını belirtti. Başvuru sahiplerine daha öngörülebilir bilgiler sunmak adına "çevrimiçi işlem süreleri" aracının geliştirildiğini duyuran Bakanlık, her başvurunun menşe ülkeye bakılmaksızın bireysel kriterlere göre titizlikle incelenmeye devam ettiğini vurguladı. Başvurusu süren vatandaşların durumlarını çevrimiçi kontrol edebileceği veya IRCC Web Form üzerinden doğrudan iletişim kurabileceği hatırlatıldı.

Kanada’daki 9 bin Türk iddiası asılsız

Türkiye’deki bazı basın organlarında yer alan ve 2023 depremi sonrası özel vize düzenlemesiyle (TS2023) Kanada’ya giden 9 bin Türk vatandaşının oturma izinlerinin uzatılmayarak iade edileceği yönündeki haberler asılsız çıktı. Kanada Türk Federasyonu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dil açısından sorunlu olduğunu belirterek kamuoyunu uyardı. Federasyon yetkilileri, IRCC ve Göçmenlik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü, sürecin yakından takip edildiğini ve doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kanada’dan depremzede Türklere ilişkin açıklama

Kanada hükümetinin depremzede Türk vatandaşlarına tanıdığı özel çalışma ve oturum izinlerinin geleceğine dair spekülasyonlar sürerken, Bakanlık Sözcüsü gelecekteki politika kararları hakkında net bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak mevcut başvuruların her birinin bireysel olarak değerlendirilmeye devam ettiği ve yasal statülerin korunması noktasında iletişim kanallarının açık olduğu ifade edildi. Deprem sonrası giden vatandaşların statü değişiklikleri ve uzatma talepleri için müşteri destek hattının (1-888-242-2100) hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.