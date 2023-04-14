Kangal Akkaraman koyunu varlığı 3 kat arttı

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde, saf ırkların bozulmadan gelecek nesillere ulaştırılması hedefiyle modern ağıllarda Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği yapılıyor.

Diğer ırklara göre yüzde 35-40 daha iri cüsseye koyunlar, kuraklığa dayanıklılıkları, adaptasyonlarının ve ikiz doğum oranlarının yüksek olmasıyla ön plana çıkıyor.

İşletmede yaklaşık 7 bin civarında olan Kangal Akkaraman ırkı koyun varlığı, son 4 yılda yürütülen çalışmalarla yaklaşık 3 kat artarak 20 bine yükseldi.

Daha çok etinden ve yününden faydalanılan koyunlar, TİGEM tarafından Türkiye'nin dört bir tarafına damızlık olarak da satılıyor.

Yerli ve milli ırkımızı mutlaka çoğaltmamız lazım

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, baharda işletmelerindeki koyunların yüzde 90'ının kuzulamasının gerçekleştiğini söyledi.

İkiz doğumda yüzde 30'u yakaladıklarını belirten Keskin, Şu an 9 bin ana kadro olmak üzere toplam 20 bin koyunumuz var. dedi. Keskin, yerli ırk Kangal Akkaraman ırkı koyunu üretiminin mutlaka artırılması gerektiğini dile getirdi.

Koyunun meralarda iyi otlatılması da verimi artırdı

Sivas'ın ve İç Anadolu'nun Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğine çok elverişli olduğuna değinen Keskin, şunları kaydetti “Kangal Akkaraman ırkı koyunu adaptasyon kabiliyeti çok yüksek. Çevre şartlarını iyi oluşturduğunuz, çoban, bakım ve beslemesini iyi yaptığınız zaman ikiz kuzulama oranı yüzde 50'ye kadar çıkmakta. Bu coğrafyada Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğini sürekli yapmamız lazım. Sivas ve İç Anadolu koyunculuğa çok elverişli bir coğrafya. Ülke, bölge ve Sivas olarak koyunculuğun artırılması gerekmektedir. Koyunun meralarda iyi otlatılması da verimi artırdı. Bölgede sulu tarım az olduğu için nadasa bırakılan yerler 7-8 ay mera olarak kullanılıyor. Burada doğal otlar çok olduğu için de koyun meradan daha çok faydalanıyor.

Keskin, tritikale ve korunga tohumculuğu da yapılan işletmelerinde koyun sayısında artış yaşanmasının kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.