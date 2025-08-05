Kanola hasadı tamamlandı: Rekolte beklentinin altında kaldı, üretici fiyattan memnun değil

VEYSEL AĞDAR

2025 sezonunda Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin tonluk kanola üretimi gerçekleştiğini belirten Aykut, “Fiyatlar genelde 22,5 - 23 lira bandında seyretti. Ancak bu rakam, artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin beklentisinin altında kaldı. Türkiye'nin ekonomik koşulları ve kuraklık baskısı altında, kanola yine de alternatif bir ürün olarak önemini korudu” dedi.

"Ortalama verim 300-350 kilo arasında"

Verimlilik açısından üreticinin 200 ile 450 kilogram arasında değişen sonuçlar aldığını aktaran Aykut, “Bölge ortalaması 300-350 kilo civarında gerçekleşti. Yani ‘bereket versin’ diyebileceğimiz bir sezon geçirdik ama çiftçinin refahını artıracak düzeyde bir gelir sağlanamadı” diye konuştu.

"Fiyat beklentimiz 28-30 TL idi"

Üretim maliyetlerinin ciddi biçimde arttığını belirten Aykut, “Mazot, gübre, ilaç ve tohum gibi kalemlerde yaşanan artışların, üreticinin kazancını ciddi biçimde törpülediğini kaydetti. Bu yılki kanola fiyatlarının beklentileri karşılamadığını belirten Başkan Aykut, şöyle devam etti: “Biz Kanolada Avrupa’daki fiyatlara paralel bir seviyeyi, yani 28-30 TL bandını bekliyorduk. Ancak piyasa 22-23 lirada kalınca çiftçi açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaşandı. Özellikle yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetleri karşısında bu fiyat seviyesi yetersiz kaldı.”

Kanola ekonomisi 2025’te 8,2 milyar TL'lik hacme ulaştı

Kanolanın aynı zamanda bitkisel yağ ve biyodizel üretimi için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Aykut, kanolanın Türkiye’nin yağlık tohumlar açığını kapatmada önemli bir rol oynadığını ve üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Trakya başta olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaşan kanola üretiminin hem tarımsal üretim hem de sanayi girdileri açısından dikkat çekici bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını kaydeden Aykut, “Bu yıl yaklaşık 400 bin dekar alanda üretim yapıldı. Çiftçi bu üretim için dekara ortalama 6 bin 300 TL olmak üzere toplamda 2 milyar 520 milyon TL’lik bir masraf yaptı” diye konuştu. Bu sezon yaklaşık 110 bin ton kanola tohumunun sanayiciler tarafından tonu 52 bin TL’den satın alındığını kaydeden Aykut, “Bu yıl 5 milyar 720 milyon TL’lik sanayi alımı gerçekleştirildiğini söyledi. Aykut şöyle devam etti, "Bu iki kalem birlikte ele alındığında, kanola ekonomisinin 2025 yılında 8,2 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. Sadece bu iki temel hareket bile kanolanın tarım ve sanayi için ne kadar stratejik bir ürün haline geldiğini gösteriyor."

"Geç çimlenme verimi düşürdü"

Kuraklığın ve iklim koşullarının üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Aykut, “Sonbahar yağışlarının gecikmesi nedeniyle kanola bitkisi zamanında çıkış yapamadı. Normalde ekim ayında çimlenmesi gereken kanola, bu yıl ancak aralık ayında çimlendi. Bu da verimi aşağı çekti” ifadelerini kullandı.

Yağlık ayçiçeğinde açık büyüyor

Aykut, Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim bölgelerinde hasat başladığını ancak tarlalardan gelen ilk verilere göre verimlerde ciddi düşüşler yaşandığını kaydetti. Fiyatlarında beklentileri karşılamadığını kaydeden Aykut, bu yıl rekolte de geçen yıla göre yüzde 50 civarında düşüş görüleceğini, dönüm başı verimin bazı bölgelerde 50 kiloya kadar düştüğünü vurguladı. Aykut, “en iyi tarlalarda bile 150-180 kilo civarında. Geçen yıl bu rakamlar 200-220 kilo düzeyindeydi” dedi. Ticaret borsalarında oluşan fiyatların 26-27 TL bandında seyrettiğini belirten Aykut, “40 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 27 bin TL veriliyor. Yağ oranı arttıkça fiyat 35-40 kuruş artıyor. Bu fark üretici için bir anlam ifade etmiyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl toplam üretimin 500-600 bin tonla sınırlı kalabileceğini belirten Aykut, “Zorlarsak 700 bin tona ulaşırız. Ama Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yaklaşık 2 milyon ton. Açığın bu yıl daha da büyümesi bekleniyor” dedi.

Maliyetler bel büküyor, üretici baskı altında

Yüksek girdi maliyetlerinin üretimi tehdit ettiğini vurgulayan Aykut, çiftçinin sürdürülebilir bir gelir elde etmesinin giderek zorlaştığını söyledi. “Mazot, gübre, tohum fiyatları çok arttı. Gençler tarıma sıcak bakmıyor. Zaten üreticinin yaş ortalaması 54-56. On yıl sonra üretim yapacak çiftçi bulamayabiliriz” diye konuştu.