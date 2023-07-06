Kanun maddesi karmaşık, 2023 borçlanma limiti 3 kat arttı

Mehmet KAYA

TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinin 5. Maddesinin yazım biçimi, 2023 yılı için ilave 1 trilyon 865 milyar TL olmak üzere 2,1 trilyon TL’ye ulaşabilecek net borçlanma limiti sağlayacağı izlenimi doğurdu.

Maddenin farklı şekilde yorumlanması halinde ise ilave sağlanan limit 613 milyar 818 milyon TL’ye ulaşıyor. Bu ölçüde büyük bir artışın ciddi bir sonuca işaret etmesi nedeniyle, taslak TBMM’ye gönderildikten sonra TBMM’deki milletvekili ve teknik personel ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında görüşmeler olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kamuoyuna açıklama olmasa da EKONOMİ’nin dün görüştüğü yetkililer, ilave limitin 1,8 milyar TL olmadığını belirterek, bu limitin tamamının kullanılmayacağının altını çizdiler. İlave net borçlanma limiti artışı için yılın kalanında başta deprem olmak üzere harcamalar konusunda biraz rahat hareket etmek amacıyla kanuni olarak verilen 3 katının teklife yazıldığını kaydettiler.

Torba kanun teklifinin 5. Maddesinde, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Düzenlemesi Hakkında Kanuna geçici 38. Madde olarak eklenen madde şöyle:

Maddenin yazımından dolayı, artırılan toplam başlangıç borçlanma limitinin üç katı ya da sadece artırılan tutarın üç katı olması şeklinde yorumlanması mümkün. Hatta, ek bir artırıma yönelik tanımlayıcı “ilave” kelimesi ya da “artırılmış tutar” gibi kesinleştirici bir ifade yer almaması nedeniyle bu ayrım doğuyor. Hatta aynı nedenle, borçlanma limitinin aşağı çekilmesi gibi bir sonuç dahi oluşabiliyor.

2023 borçlanma limiti 929 milyar 781 milyon TL’ye ulaştı

EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamaya göre, 659 milyar 421 milyon TL olan 2023 bütçe açığı/net borçlanma limitine, yüzde 5’er bakan ve Cumhurbaşkanı artırım yetkisi uygulandığında tutar 727 milyar 11 milyon TL düzeyine ulaşıyor. Artırılan tutar, 67 milyar 590 milyon TL’ye, bunun da üç katı 202 milyar 770 milyon TL’ye ulaşıyor.

Böylece, 2023 net borçlanma limiti (ödenen borçlar düşüldükten sonra net tutar) 929 milyar 781 milyar TL’ye çıktı. 6 Haziran itibariyle net borçlanma 315 milyar 963 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Yılın kalanı için 613 milyar 818 milyon TL kadar daha net borçlanma imkanı alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tutarın rahat hareket etmek için alındığını, mutlaka borçlanılacak anlamına gelmediğini vurguluyor.