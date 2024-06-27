KAP'a bildirdi! Tofaş üretime ara veriyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket Bursa fabrikasında 16 Temmuz- 20 Ağustos tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verecek.

Bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verilecek

Tofaş, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."