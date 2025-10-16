Kapalıçarşı’da altın piyasası hareketlendi: Gram altın 6 bin lirayı aştı

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması, ABD federal hükümetinin kapanması ve artan faiz indirimi beklentilerinin ardından altın fiyatlarında yükseliş ivme kazandı.

Gram altın ne kadar oldu?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişlerle birlikte Türkiye'de altının gram fiyatı da tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın 5 bin 725 lira ile rekorunu yeniledi. Serbest piyasada gram altının fiyatıysa 6 bin lirayı aşarak 6 bin 065 lira oldu.

Kapalıçarşı’da yaşanan artış sert oldu

Tabela kurlarında yaşanan yükselişin ortasında Kapalıçarşı’da yaşanan artış daha sert oldu. Bankalararası piyasada yüzde 1’e yakın artış kaydeden gram altın, Kapalıçarşı’da günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde artışla 5 bin 998 liraya çıktı.

Böylelikle fiziki piyasa ve tabela kuru arasındaki makas 300 liraya yaklaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise dünü 9 bin 570 lira seviyesinde noktaladıktan sonra yeni günde 9 bin 796 liradan fiyatlandı.

Cumhuriyet altını da dünü 39 bin 307 lira seviyesinde noktaladıktan sonra bugün saat 14.51 itibarıyla yüzde 2,55 artışla 40 bin 311 liradan işlem gördü.