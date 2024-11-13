Kapalıçarşı’da kılçıksız altın dönemi! Takı satamayan kuyumcu atölyeleri kapılarına kilit vuruyor

Altın fiyatlarının yükselişi ile vatandaşın son dönemde altın tercihleri de değişti. Küpe, yüzük ve kolye sevdası artık geride kaldı. Yatırımcı kılçıksız gram altına yönelince fatura kuyumcu atölyelerine çıktı.

Kuyumcu atölyeleri kapılarına kilit vuruyor

Altın ihracatında kota kısıtlamasının olması, tüketicinin artık takı yerine gram altın tercih etmesi kuyumcu atölyelerini zor duruma düşürdü. İstanbul’da altının kalbi Kapalıçarşı’da çoğu imalatçı kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Altın gelmeyince imalatçılar zor durumda kaldı

Altın imalat ustası Abdülkadir Topaloğlu “Atölyeler altınla iş yaptığı için, altın gelmeyince zor duruma giriyorlar. Atölyeler ya elemanlarına tatil veriyor ya da kapatıyor. Altın fiyatları bu şekilde devam ederse daha çok kapatan olacaktır” dedi.

Altın kota kısıtlaması altında fiyat farkına neden oldu

Kota kısıtlaması ihracatçı atölyeler için sıkıntı yaratıyor. Yurt dışında aynı ürün daha ucuz bulunabilirken yatırımcı Türkiye’de gram başına 3-4 dolara daha pahalı almak zorunda kalıyor. Bu yüzden müşteri yurt dışına kayıyor.

Takı olarak değil yatırımlık altın dönemi başladı

Vatandaşın son dönemde kolye ve küpe gibi kuyum ürünlerine rağbet etmediğini ve alımların durduğunu imalathane sahibi Özgür Diktaş Showhaber’e konuştu. Diktaş, “Dünya ile Türkiye arasında altın fiyatları arasında fark oluştu. Bu fark da ihracatı engelledi. Türkiye’de imalat iyiydi. İtalya’dan sonra Türkiye ikinci imalattı aslında. İstanbul’da imalatçıların bu durumda kapanmaları normal. Çünkü masraflar yüksek. Kira masrafları ve işçi masrafları yüksek bu yüzden de atölyeler kapatıyor. Zor günlerden geçiyoruz” dedi.