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Kapasite kullanım oranı 1,4 puan yükseldi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 75,4 oldu. Önceki veri yüzde 73,5 olarak gerçekleşmişti.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."

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