Kapasite kullanım oranı değişim göstermedi
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış imalat sanayi kapasite kullanım oranı, aralık ayında bir önceki aya göre değişmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı kapasite kullanım oranını açıkladı. TCMB'nin açıklaması şöyle:
"2025 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşmiştir."