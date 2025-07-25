  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi
Takip Et

Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Kapasite kullanım oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi
Takip Et

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar Yıl 2024 2025
Ocak   76,2 74,6
Şubat   76,4 74,5
Mart   76,2 74,4
Nisan   76,7 74,3
Mayıs   76,3 75,0
Haziran   76,3 74,6
Temmuz   75,9 74,2
Ağustos   75,4  
Eylül   74,9  
Ekim   74,9  
Kasım   75,6  
Aralık   75,8  

 

Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda yükseldiReel Kesim Güven Endeksi 11 ayın en düşük seviyesinde!Ekonomi
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!Borsa Haberleri

 

Ekonomi
ATO Başkanı Baran e-fatura ücretlerine üst sınır istedi
ATO Başkanı Baran e-fatura ücretlerine üst sınır istedi
DMM'den kabine değişimi açıklaması: Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız
Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız
Dünya Bankası'ndan İzmir Sera OSB'ye 65 milyon dolarlık destek
Dünya Bankası'ndan İzmir Sera OSB'ye 65 milyon dolarlık destek
Alman devinden faiz senaryosu: TCMB'den yılın kalanında ne kadar indirim bekleniyor?
Alman devinden faiz senaryosu
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Temmuzda inşaat sektörü güven tazeledi! Hizmet ve perakende düşüşte
Temmuzda inşaat sektörü güven tazeledi! Hizmet ve perakende düşüşte