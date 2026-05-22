Kapasite kullanım oranında artış sürdü
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, üç aylık düşüşün ardından geçen ay görülen toparlanma sonrası mayısta yatay seyretti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2026 dönemi İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini yayımladı.
TCMB’nin açıkladığı imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.