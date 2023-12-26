Kapasite kullanımı 0,2 puan azaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1735 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.