Kapasite kullanımı 3 ay sonra yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2026 dönemi İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini yayımladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1.752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edilen verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak Nisan 2026'da yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 düzeyinde kaldı.

Bir yıllık karşılaştırmada, KKO-MA Nisan 2025'teki yüzde 74,6 seviyesinden 0,6 puan gerilemiş olurken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO aynı dönemde yüzde 74,3'ten yüzde 73,8'e geriledi.

Sektörel verilere bakıldığında, Nisan 2026'da en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 85,0 ile tütün imalatında kaydedildi. Tütün sektörünü yüzde 84,5 ile ağaç ürünleri ve yüzde 82,6 ile kağıt sektörü izledi. Eczacılık ürünleri yüzde 79,2, elektronik yüzde 76,0, diğer ulaşım araçları yüzde 76,4 ve ana metal yüzde 75,1 oranında kapasite kullandı. Öte yandan en düşük kapasite kullanım oranları yüzde 59,7 ile deri, yüzde 62,9 ile içecek ve yüzde 65,3 ile makine ve ekipman sektörlerinde görüldü.

Mal gruplarına göre incelendiğinde, ara malların KKO'su Mart 2026'daki yüzde 74,7 seviyesinden Nisan 2026'da yüzde 74,9'a yükseldi. Tüketim mallarının KKO'su yüzde 71,7'den yüzde 71,5'e gerilerken, yatırım mallarında oran yüzde 69,5'ten yüzde 70,3'e çıktı. Dayanıklı tüketim malları KKO'su yüzde 68,7'den yüzde 68,9'a yükselirken, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,4'ten yüzde 72,0'ye gerileme gözlendi.