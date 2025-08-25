Kapasite kullanımı 5 yılın en düşüğüne geriledi
Kapasite kullanım oranı düşüşünü 3 aydır aralıksız sürdürürken, KKO ağustosta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti ve böylelikle 2020 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti.