  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kapasite kullanımı 5 yılın en düşüğüne geriledi
Takip Et

Kapasite kullanımı 5 yılın en düşüğüne geriledi

Kapasite kullanım oranı düşüşünü 3 aydır aralıksız sürdürürken, KKO ağustosta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti ve böylelikle 2020 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapasite kullanımı 5 yılın en düşüğüne geriledi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türk Eximbank, 2025’in ilk yarısında ihracata 25,4 milyar dolar destek verdiTürk Eximbank, 2025’in ilk yarısında ihracata 25,4 milyar dolar destek verdiEkonomi

 

Ekonomi
Sahil yolu fındıkla renklendi: Kurutma işleri başladı
Sahil yolu fındıkla renklendi: Kurutma işleri başladı
Balıkçılar sezona hamsi ve istavrit bereketiyle başlıyor
Balıkçılar sezona hamsi ve istavrit bereketiyle başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Araç sahiplerini rahatlatacak düzenleme
Araç sahiplerini rahatlatacak düzenleme!
Bakanlık açıkladı: Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Bakanlık açıkladı: Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Türk Eximbank, 2025’in ilk yarısında ihracata 25,4 milyar dolar destek verdi
Türk Eximbank, 2025’in ilk yarısında ihracata 25,4 milyar dolar destek verdi
Misafirlik, tarıma dönüştü: Elazığ’da 6 bin dönüm araziye can verdiler
Misafirlik, tarıma dönüştü: Elazığ’da 6 bin dönüm araziye can verdiler