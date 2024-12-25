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Kapasite kullanımı aralıkta geriledi

Kapasite Kullanım Oranı, aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesine indi.

Haber Merkezi
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Kapasite kullanımı aralıkta geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesine indi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

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