Kapasite kullanımı ocakta azaldı
Kapasite Kullanım Oranı ocak ayında, mevsimsel etkilerden arındırılmamış olarak, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet MNerkez Bankası (TCMB), ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi.
Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.