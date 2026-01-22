  1. Ekonomim
  3. Kapasite kullanımı ocakta geriledi
Kapasite kullanımı ocakta geriledi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, ocak ayında 0,3 puan gerileyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı kapasite kullanım oranını açıkladı. TCMB'nin veriye ilişkin açıklaması şöyle:

"2026 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşmiştir."

