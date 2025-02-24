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Kapasite kullanımı şubatta geriledi

Kapasite Kullanım Oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Kapasite kullanımı şubatta geriledi
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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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