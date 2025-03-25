Kapasite kullanımında yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.