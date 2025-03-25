  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kapasite kullanımında yükseliş sürüyor
Takip Et

Kapasite kullanımında yükseliş sürüyor

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapasite kullanımında yükseliş sürüyor
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Reel kesimin güveni 4 ayın en yükseğindeReel kesimin güveni 4 ayın en yükseğindeEkonomi

 

Ekonomi
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
TCMB ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı!
TCMB BAŞKANI KARAHAN GÜN GÜN AÇIKLADI
Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla görüştü: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bakan Şimşek: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bankacılar hesapladı: Merkez'in rezervleri 3 günde 27 milyar dolar eridi
MERKEZ'İN REZERVLERİ 3 GÜNDE 27 MİLYAR DOLAR ERİDİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak