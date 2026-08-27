Kapasitesini artıran Koruma Temizlik'ten 6 kıtada 40'ın üzerinde ülkeye ihracat

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Kocaeli'de faaliyet gösteren Koruma Temizlik A.Ş., 1994 yılında Derince'de kurduğu küçük üretim tesisiyle başladığı üretim yolculuğunu, bugün Koruma Şirketler Grubu bünyesinde Türkiye'nin ev bakım ve temizlik ürünleri alanındaki köklü üreticilerinden biri olarak sürdürüyor. Şirket, Hatay, Denizli ve son olarak Dilovası GEBKİM'de devreye aldığı yatırımlarla üretim ağını dört fabrikaya ulaştırarak üretim kapasitesini stratejik noktalarda güçlendirdi.

Koruma Temizlik A.Ş.'nin markası Hypo, Türkiye'nin ilk şişelenmiş çamaşır suyu markası olma özelliğini taşıyor. Bugün jenerik marka konumuna ulaşan Hypo'nun üretimini gerçekleştiren şirket, çamaşır suyunun hammaddesinden şişesine ve dolumuna kadar tüm üretim sürecini kendi bünyesinde yürüten Türkiye'deki tek üretici olma özelliğine de sahip. Şirket ayrıca bulaşık deterjanı, sıvı çamaşır deterjanı, çamaşır sodası, arap sabunu, yüzey temizleyicileri, lavabo açıcılar ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle üretimini sürdürüyor.

“İSO İkinci 500’de daha üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz”

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bu yıl 389'uncu sırada yer almalarının istikrarlı büyümenin bir göstergesi olduğunu belirten Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, "Bu başarı, çalışma arkadaşlarımızın özverisi, iş ortaklarımızın bize duyduğu güven ve tüketicilerimizin Miss'ten Hypo'ya uzanan markalarımıza gösterdiği ilgi sayesinde elde edildi. Önümüzdeki dönemde de katma değerli üretim ve ihracata odaklanarak bu listede daha üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

“Yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine ulaştık”

Son dönemde üretim ve ürün geliştirme alanında önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Aracı, "Yakın zamanda GEBKİM Dilovası'ndaki yeni yönetim ve üretim binamızı faaliyete alarak bugün 65 dolum hattımızla yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine ulaştık. Bu yatırım, üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra geleceğe yönelik altyapımızı güçlendiren stratejik bir adım oldu. Bunun yanında tam otomasyonlu yeni üretim hatları, dijital üretim teknolojileri ve verimlilik odaklı makine yatırımlarımız devam ediyor. Amacımız hem artan iç pazar talebini karşılamak hem de ihracat kapasitemizi büyütmek" ifadelerini kullandı.

“Yeni pazarlarla küresel büyümemizi sürdüreceğiz”

İhracat pazarlarını genişletmeye odaklandıklarını ifade eden Aracı, "Bugün Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Amerika başta olmak üzere 6 kıtada, 40'ın üzerinde ülkeye ürün ihraç ediyoruz. ABD'den Güney Afrika'ya, Hollanda'dan Libya'ya kadar geniş bir coğrafyada Koruma Temizlik imzasını taşıyan ürünlerimiz tüketicilerle buluşuyor. Önümüzdeki dönemde İsveç, Gürcistan, Fas ve Rusya pazarlarında da yer alarak küresel büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Kendi markalarımızın uluslararası bilinirliğini artırırken, private label alanındaki iş birliklerimizi de güçlendirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz" dedi.

Elektrik ihtiyacının yüzde 100’ü güneşten

Sürdürülebilirliği üretim anlayışlarının merkezine yerleştirdiklerini vurgulayan Aracı, "Bugün tüm tesislerimizin elektrik ihtiyacını yüzde 100 güneş enerjisinden karşılıyoruz. Bunu, tesislerimizdeki güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra Uşak, Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Mersin'in Mut ilçesindeki güneş enerjisi santrali yatırımlarımızla sağlıyoruz. Enerji verimliliği projeleri, su tasarrufu uygulamaları, geri dönüştürülebilir ambalaj çalışmaları ve etkin atık yönetimiyle çevresel etkimizi azaltmaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimya sanayine yönelik bakış açısını değiştirmemiz gerek"

Sektörün karşı karşıya olduğu en önemli başlıklardan birinin kamuoyundaki kimya algısı olduğunu belirten Aracı, "Sektörümüz hammadde maliyetlerindeki dalgalanmalar, enerji giderleri ve küresel tedarik zincirindeki riskler gibi önemli zorluklarla mücadele ediyor. Ancak benim en çok önem verdiğim konu, toplumun kimya sanayine yönelik bakış açısı. 'Kimyasal' kelimesi çoğu zaman olumsuz çağrışımlar yapıyor. Oysa kullandığımız temizlik ürünlerinden tekstile, otomotivden günlük yaşamın birçok alanına kadar pek çok ürünün temelinde kimya sanayi bulunuyor. Bu algıyı değiştirmek için sektör olarak daha şeffaf iletişim kurmalı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeliyiz" diye konuştu.