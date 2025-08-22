Kapsam genişletildi: Kalkınma ve yatırım bankaları da uyum programına dahil edildi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerde kapsam genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankaları da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi. Yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankaları kapsama alınırken, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) kapsam dışında bırakıldı.

Elektronik bayiler de kapsama alındı

Fiziki işyeri olmadan, yalnızca elektronik ortamda şans ve bahis oyunları faaliyeti yürüten bayiler de aynı yükümlülük kapsamına dahil edildi.

Son tarih ne zaman?

Geçici maddeye göre, kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bayiler 31 Ekim'e kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atayacak. Uyum programlarının ise en geç 30 Kasım'a kadar oluşturulması zorunlu kılındı.

Uyum görevlisi atamalarında kısıtlama

Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikle, daha önce inceleme veya denetim yaptıkları kurumlarda kişilerin uyum görevlisi ya da yardımcısı olarak atanamayacağı hükme bağlandı.

MASAK'a bildirim şartı getirildi

Uyum görevlisi veya yardımcısının görevden alınması ya da ayrılması durumunda, bu değişiklik 10 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilecek.