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Kapya biber üretimi hastalık nedeniyle düşüş yaşadı

Samsun’un Bafra Ovası’nda 30 bin dekar alanda yetiştirilen kapya biberde sıcak havadan kaynaklı meydana gelen hastalık, verimi düşürerek üreticiyi mağdur etti. Geçen sene 24 liraya kadar alıcı bulan kapya biber, bu sene 10-15 lira civarında satılıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Kapya biber üretimi hastalık nedeniyle düşüş yaşadı
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Kendine özgü aroması ve kalitesiyle salça yapımında da kullanılan kapya biberde bu sene ovada görülen hastalık nedeniyle rekoltede düşüş yaşanıyor. Geçen sene 24 liraya kadar alıcı bulan kapya biber, bu sene 10-15 lira civarında satılıyor.

"Her türlü ilaçlamayı yaptık, ilk defa bu hastalık oldu"

Türbe Mahallesi’nden çiftçi Sebahattin Dursun, “Bu sene rekolte de fiyatlar da iyi değil. Geçen yıl dönüme 5 ton aldık, bu yıl 2 buçuk ton. Geçen yıl fiyatlar 20 ila 24 lira civarındaydı, bu yıl 10 ila 15 lira arası. Bizim Bafra bölgesinde hastalık var. Üründe benek var. Bu durum hava sıcaklığına bağlanıyor. Her türlü ilaçlamayı yaptık. İlk defa bu hastalık oldu. Daha önceki yıllarda olmuyordu. Verim de yüksekti hastalık da olmuyordu" dedi.

"Çiftçi olarak zor durumdayız"

Çiftçi Arif Dursun ise “İşçi yevmiyeler bu yıl çok yüksek. Kadın yevmiyeler bin 200 lira arasında, geçen yıl 600 lira civarındaydı. Geçen sene 5 ton aldığımız biberden bu sene 2 buçuk ton ürün elde ettik. Çiftçi olarak zor durumdayız” diye konuştu.

Bafra Ovası’nda yetiştirilen ve hastalık bulunmayan kapya biberler ise Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

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