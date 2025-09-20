Kar suyuyla beslenen beyaz fasulyede hasat başladı

  1. Ekonomim
Adana’nın Feke ilçesinde, 1300 rakımda kar suyuyla yetiştirilen beyaz fasulyede hasat dönemi başladı.

Türkiye’nin tarımda önemli üretim merkezlerinden Adana’da birçok ürün yetiştiriliyor. Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde ise fasulye de ekilerek özenle yetiştiriliyor. Feke ilçesinde bağlı Gedikli Mahallesi’nde ise üreticiler yüksek rakımlı bölgelerde fasulyeleri kar suyuyla büyütüyor. Yetişen fasulye bu dönemde hasat ediliyor. İlçede birçok üreticinin bahçelerinde ekimini yaptığı beyaz fasulye hasadın ardından eleme işlemlerinden geçirilerek tüketiciye gönderiliyor. Yüksek rakımlı verimli topraklarında yetişen fasulyenin, lezzetiyle fark oluşturduğunu belirten üreticiler, bu yıl ürünün kilosunun 100 ile 125 TL arasında satıldığını söyledi.

"Verim geçen yıllara göre daha iyi"

10 dönüm alanda üretim yapan İbrahim Gün, "Bu yılki hasat başladı. Bin 300 rakımda yetişiyor ve yemeklerde içine et koymadan kısa sürede pişmesiyle lezzetiyle iddialıyız. Bu yıl verim geçen yıllara göre daha iyi. Burada fasulyeyi şinik ile satarız. Şinik 8 kilo gelir, şu an 800 ile bin TL arasında alıcı buluyor" dedi.

Bölgede Tufanbeyli’nin fasulyesinin de ünlü olduğunu aktaran Gün," Feke Gedikli beyaz fasulyesini yemeden kimse fasulye yedim demesin. Kar suları ile sulanan fasulyemizin tadı bambaşkadır" şeklinde konuştu.

