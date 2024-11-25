Kar yağdı, Uludağ ‘bayram’ yaptı! Otellerde yılbaşı tarifesi fırladı

Türkiye’de kış turizminin merkezi olan Uludağ, erken gelen karla birlikte ilgi odağı oldu. Uludağ'da etkili olan kar, turizmcileri yeni sezon için umutlandırırken kayak tutkunlarını da sevindirdi. Bölgede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının ardından Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ’da yılbaşı tatili dudak uçuklatıyor

Kar kayak tutkunlarını sevindirirken hafta sonu bölgeye akın edenler sezonu açtı. Fiyatlar karla birlikte arttı. Yılbaşı ile öncesi arasında büyük fiyat farkı ortaya çıkarken aralık ayı planlamasında 3 günlük tatil 18 bin liradan başlıyor. Bu fiyat, aynı odada yeni yılı karşılamak isteyenler için de 35 bin liraya kadar çıkıyor. 200 bin lira olan en pahalı oda ise yılbaşı döneminde 473 bin liraya fırladı.

Rezervasyonlarda hareketlilik yaşanıyor

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaşırken, 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ve misafirhanelerin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Uludağ'da kayak tatilinin faturası ise kabarık.

Takvim'de yer alan habere göre, aralık ayında hafta içi iki kişi üç gün tam pansiyon konaklama 18 bin liradan başlarken, bu fiyat 70 bin liraya kadar çıkıyor. Bu otellerin bazılarında 5 ya da 6, bazılarında da 11 yaş altı çocuklar ücretsiz konaklayabiliyor. Çocukların yaşa bakılmaksızın ücretsiz kaldığı aile odalarının fiyatları daha da yükseliyor. Fiyatlar 200 bin liraya kadar çıkıyor.

Yılbaşı tarifesinde aynı odada fiyat farkı açıldı

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenlerin ödeyeceği fatura katlanıyor. Aynı odanın yılbaşındaki ve öncesindeki fiyatı arasında büyük fark görülüyor.

Araba fiyatıyla yarışıyor

İki kişi üç gün tatil için 18 bin lira istenen odanın fiyatı, tarih olarak yılbaşı dönemi seçilirse 35 bin liraya çıkıyor. Aralık ayı içerisinde 3 günlük konaklamada 200 bin lira olan aile odasının fiyatının ise yılbaşı döneminde 473 bin liraya yükseldiği görülüyor.