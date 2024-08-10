“Kara pazartesi”de Merkez’in rezerv kaybı ne kadar?

Gazeteci Erdal Sağlam 10Haber’de, "kara pazartesi" olarak anılan küresel finans piyasalarında çıkan panik ortamında Merkez Bankası'nın da etkilediğini yazdı. "Bu hafta başında Merkez Bankası döviz kurlarını tutmak için 6,6 milyar dolarlık rezervden satış yaptı. Hafta sonuna doğru bir toparlanma olsa da haftalık rezerv kaybının 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor" diye hesaplama yapan Sağlam, Merkez Bankası'nın bu yıl da zarar edeceğine yönelik de hazine kağıdı alması gerektiğini belirtti.

Haftaya başlarken, küresel piyasalarda ABD’nin resesyona gireceğine yönelik verilerin yarattığı endişelerle başlayan satış dalgası, Asya’da da carry trade pozisyonlarındaki çözülmeyle henüz tam anlamıyla dinmeyen bir çöküş yarattı.

Haftanın ilk günlerinde yaşanan satışlar sonrasında toparlanmaya yönelirken, TCMB’nin bu ortamda Türkiye’deki çözülmeleri engellemek amacıyla rezervlerden karşılamaya yöneldiğine dikkat çeken Sağlam, perşembeye kadar kaybın 6,2 milyar dolar olduğunu yazdı.

Merkez’a satılan ihracat dövizlerinin görülmemesi nedeniyle net rakamın hesaplanamadığına dikkat çeken Erdal Sağlam, bir yandan da KKM’den çıkışları hızlanmasıyla vatandaşların da dövize döndüğüne işaret etti.

Fed’in faiz indirimine gitmesiyle Türkiye ve benzeri ülkelere fon akışı olacağını öngören Sağlam, Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelmesinin döviz yönelimini artırabileceğine de dikkat çekti.

Ekonomi yönetiminin dengeyi bulması gerektiğine vurgu yapan Erdal Sağlam, diğer yandan da Enflasyon Raporu toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın cevap verdiği zarar mahsuplaşmasına da şu şekilde değindi:

“Merkez Bankası Başkanı soru üzerine, zarar karşılığı Hazine ile ileriki hesaplara göre mahsuplaşma düşünüldüğünü ama likidite yönetimi zora girerse zarar karşılığı yeni çözümlerin devreye girebileceğini söyledi. Bizce Merkez Bankası bu yıl da zarar edecek, büyük ihtimalle 2025 yılını da zararla kapatacak. O nedenle mutlaka şimdiden Hazine’den zarar karşılığının bir bölümü için hazine kâğıdı alması lazım ki; önümüzdeki dönemde likidite yönetiminde daha az sıkıntı çeksin. Hazine Varlık Fonu’na bağlı kamu bankaları için tahvil veriyor da KKM yükünü tümüyle üzerine yıktığı Merkez Bankası bu nedenle ettiği zarar için neden kağıt vermiyor, anlaşılır gibi değil.”